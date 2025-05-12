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Hamas, Esir ABD-İsrail Vatandaşı Edan Alexander'ın Serbest Bırakılacağını Açıkladı

Hamas, Esir ABD-İsrail Vatandaşı Edan Alexander'ın Serbest Bırakılacağını Açıkladı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu. Bu gelişmenin, ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD- İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ın bugün serbest bırakılacağını bildirdi.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ın serbest bırakılmasına ilişkin detay açıkladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, esir Alexander'ın bugün serbest bırakılacağını bildirdi. Ebu Ubeyde açıklamasında daha fazla detay vermedi.

Hamas dün açıklamıştı

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya dün yaptığı açıklamada, "Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesinde bulundu. ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım girişine izin verilmesi için atılan adımların bir parçası olacak" demişti.

Trump'tan "minnettarım" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ise Hamas'ın açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana esir tutulan ABD vatandaşı Edan Alexander'ın ailesine kavuşacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu gelişmenin ABD'ye ve arabulucular Katar ile Mısır'ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış "iyi niyetli bir adım" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

İsrail'den "taahhütte bulunmadık" açıklaması

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da, Edan Alexander'ın serbest bırakılması karşılığında hiçbir kesin vaatte bulunulmadığı vurgulanarak, "İsrail, hiçbir şekilde ateşkese ya da tutukluların serbest bırakılmasına yönelik bir taahhütte bulunmamıştır. Yalnızca Edan'ın serbest bırakılmasını sağlayacak güvenli bir koridora izin verilmiştir" denilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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