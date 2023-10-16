Hamas, ateşkes ve sınır kapısı haberlerini yalanladı

Hamas'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan 'ateşkes' ve Refah sınır kapısının açılması yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Hamas'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan 'ateşkes' ve Refah sınır kapısının açılması yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Hamas'a ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı medya kuruluşlarının İsrail ve Batılı kaynaklara dayandırarak verdiği, ateşkes veya Refah Sınır Kapısı'nın açılması yönünde dolaşan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.