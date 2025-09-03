Hamas, Ateşkes Teklifine Yanıt Bekliyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yapılan son teklife dair İsrail'in yanıtını beklediğini belirterek, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdiren ve tüm işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekileceği kapsamlı bir anlaşmaya hazır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yapılan son teklife dair açıklamada bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucular tarafından kendilerine iletilen Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yapılan son teklife olumlu yanıt verdiği hatırlatılarak, İsrail'in teklife yanıtının beklediği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas'ın belirli sayıda Filistinli mahkuma karşılık tüm esirleri serbest bırakacağı, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdiren, tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini sağlayacak, Gazze'nin tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için sınır kapılarının yeniden açılmasını ve yeniden yapım sürecinin başlamasını öngören kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğu bir kez yinelendi.

Açıklamada, ayrıca Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetecek, bağımsız, teknokratik bir ulusal yönetimin oluşturulmasına onay verdiği bir kez daha teyit edildi.

İsrail, Gazze'de işgali genişletmek için başlattığı operasyonun ikinci aşamasına geçti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıklamıştı. - GAZZE ŞERİDİ