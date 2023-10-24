Hamas, Arap ve Müslüman ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı yaptı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Arap ve Müslüman ülkelere, İsrail'le ilişkileri kesme ve büyükelçileri geri çekme çağrısında bulundu.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Hamas, Arap ve Müslüman ülkelere seslendi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelere, İsrail'le ilişkileri kesme ve büyükelçileri geri çekme çağrısında bulundu. Hamdan, "Arap ve İslam ülkelerine ve Birleşmiş Milletler'e, İsrail saldırganlığını durdurma konusunda ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi. - GAZZE