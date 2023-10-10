Hamas, Arap liderlerine Filistin halkının haklarını destekleme çağrısı yaptı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap Birliği ile Arap ülkeleri liderlerine gönderdiği mesajda Filistin halkının haklarını destekleme çağrısı yaptı. Heniyye, Arap ülkelerini işgale direnme haklarını korumak ve Gazze Şeridi'ndeki halkı desteklemek için bütçe ayırmaya çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap Birliği ile Arap ülkeleri liderlerine gönderdiği mesajda "Filistin halkının haklarını destekleme" çağrısı yaptı.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Arap ülkelerinin liderlerine bir mesaj yolladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı, mesajında, "Arap ülkelerimizi, halkımızın işgale direnme haklarını, özgürlük ve bağımsızlık hakkını koruyan kararlar almaya ve Gazze Şeridi'ndeki halkımızı desteklemek için bütçe ayırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"1948'den bu yana Siyonist işgal liderlerinin ağır ihlal ve saldırılarıyla karşı karşıya" olduklarına dikkati çeken Heniyye, İsrail'in yerinden etme, kutsal mekanlara saldırı, öldürme gibi eylemlerini hatırlattı.

Heniyye, Hamas'ın defalarca İsrail işgalini caydırma çağrısı yaptığını belirterek, "Hamas, uluslararası hukukun tüm kurallarını çiğneyen bu ihlallerin durdurulması için tüm tarafları İsrail'e acil baskı yapmaya çağırdı." ifadelerine yer verdi.

İsrail saldırılarına karşı Arap ve Müslüman ülkelerinin Filistin'in yanında olmasını isteyen Heniyye, Filistin halkına yönelik destek ve dayanışma için acil eylem çağrısı yaptı.

Heniyye, "(İsrail) Ordusunun askeri çatışmada başarısızlığa uğramasının ve direniş saldırıları karşısında çökmesinin ardından düşman en korkunç katliamları yapmaya devam ediyor. Masumların evlerini, ibadethaneleri hedef alıyor, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürüyor." açıklamasında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.