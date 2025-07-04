Hamas, Arabulucuların Önerisine Olumlu Yanıt Verdi

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Arabulucuların son önerisine yönelik iç istişareler tamamlandı. Hamas, olumlu yanıtını arabuluculara iletti ve bu çerçeveyi hayata geçirecek mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tüm ciddiyetiyle hazır" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika