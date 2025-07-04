Hamas, Arabulucuların Önerisine Olumlu Yanıt Verdi
Hamas, arabulucuların son önerisine yönelik iç istişarelerin tamamlandığını ve olumlu yanıt vererek müzakere turuna girmeye hazır olduklarını açıkladı.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "Arabulucuların son önerisine yönelik iç istişareler tamamlandı. Hamas, olumlu yanıtını arabuluculara iletti ve bu çerçeveyi hayata geçirecek mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tüm ciddiyetiyle hazır" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika