Hamas, Arabuluculara Ateşkes'in Şartlarını Uygulama Çağrısı Yaptı

Hamas, arabulucu Katar, Mısır ve Türkiye'ye Gazze'de ateşkes anlaşmasının şartlarının uygulanması için baskı yapmaları çağrısında bulundu.

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Gazze Şeridi'nde İsrail ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ateşkes sağlanmasında arabuluculuk rolü üstlenen Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada, "Bu çabalar nihayetinde Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesiyle sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ayrıca Filistin halkımıza her alanda destek veren tüm ülke ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle 8 Arap ve İslam ülkesinin yanı sıra Cezayir ve Güney Afrika'ya ve BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı da dahil olmak üzere uluslararası platformlarda halkımıza destek olmada oynadıkları rolden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Rusya'ya, Çin'e, Kolombiya'ya ve soykırımın durdurulmasında aktif rol oynayan ve Filistinlilerin siyasi, hukuki ve insani duruşlarını destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta, İran'da halkımızla birlikte kan dökenleri, kuşatmayı kırmak için özgürlük filolarına katılanları, dünyanın çeşitli ülkelerinde meydanlarda mitingler düzenleyenleri kutluyoruz. Düşmanın suçlarını ifşa eden, halkımızın içinde bulunduğu kötü durumu, katliamları, suçları ve etnik temizliği kamuoyuna duyuran medya kuruluşlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Üzerlerindeki yoğun baskılara rağmen gerçeğin yanında durmayı seçmelerini ve zalimin ve teröristin söylemlerine boyun eğmemelerini takdir ediyoruz" denildi.

Arabuluculara "anlaşmanın uygulanmasını takip edin" çağrısı

Açıklamada, "Arabulucular da dahil olmak üzere herkesi Filistin halkıyla çabalarını sürdürmeye, özellikle gerekli miktarda yardımın Gazze'ye ulaştırılması, Gazze halkına gerekli tüm malzemelerin sağlanması, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açılması ve özellikle sivillerin yaşadığı konutlar ile hastaneler, okullar ve kamu hizmet binaları gibi altyapıların yeniden inşasına acilen başlanması için çalışmalar yapılması gibi anlaşmanın kalan şartlarının uygulanmasını takip etme rolünü sürdürmeye çağırıyoruz. Ayrıca boykot kampanyalarına ve halk etkinliklerine katılan dayanışma aktivistlerini de çalışmalarına devam etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Toplum Destek Komitesi" kurulması çağrısı

Açıklamada Gazze Şeridi'nin yönetiminde çalışmalarına başlayabilmesi ve İsrail güçlerinin kararlaştırılan mevkilere çekilmesinin tamamlanabilmesi için ulusal düzeyde mutabakat sağlanan ve bağımsızlardan oluşan "Toplum Destek Komitesi'nin" derhal oluşturulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Ayrıca savaş suçları işleyenlerin ve suçluların yargılanması ve halkımıza ve insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı adalete teslim edilmesi yoluyla cezalandırılmaları için gerekli adımların ve prosedürlerin devam etmesini talep ediyoruz. Kapsamlı boykotun her türlü biçimde sürdürülmesini ve işgalin ve liderlerinin tecrit edilmeye devam edilmesini talep ediyoruz" denildi. - GAZZE