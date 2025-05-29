Hamas, ABD'nin Yeni Ateşkes Önerisini Değerlendiriyor

Hamas, ABD'nin Yeni Ateşkes Önerisini Değerlendiriyor
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Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes için sunduğu yeni öneriyi teslim aldı ve dikkatli bir şekilde gözden geçireceklerini açıkladı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisini teslim aldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiği bildirildi. Açıklamada, Filistinlilerin çıkarına hizmet etmek ve Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes sağlamak için teklifin dikkatli bir şekilde gözden geçirildiği ifade edildi.

"Geçici bir ateşkese varılması konusunda son derece umutluyum"

Witkoff, dün Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde potansiyel bir ateşkes anlaşmasının temelini oluşturabilecek yazılı mutabakatın en erken çarşamba günü son haline getirileceğini belirtmiş, "Yeni bir mutabakat metni yayınlamanın eşiğindeyiz. Umuyoruz ki bugün içinde resmi olarak iletilir. Başkan metni inceleyecek. Geçici ateşkes, nihai çözüm ve çatışmanın barışçıl yollarla sonlanmasına dair uzun vadeli bir mutabakata varılması konusunda son derece umutluyum" demişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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