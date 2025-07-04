Hamas, ABD'nin Teklifine Olumlu Yanıt Verdi

Filistinli bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin arabuluculuğunda sunulan Gazze'de ateşkes teklifine olumlu cevap verdiğini belirtti. Katar merkezli Al Araby televizyonu ise Hamas'ın anlaşmayı kabul ettiğini, "küçük değişiklikler talep ettiğini" aktardı.

Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın sunulan son ateşkes teklifine olumlu yanıt verdiğini ifade etti. Filistinli yetkili, "Hamas'ın cevabı olumlu. Bunun bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi. Katar merkezli Al Araby televizyonu ise Hamas'ın anlaşmayı kabul ettiğini, "küçük değişiklikler talep ettiğini" aktardı.

Trump, İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" ifadelerini kullandı. Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE