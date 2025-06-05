Hamas, ABD'nin Ateşkes Teklifini Reddetmedi

Hamas, ABD'nin Ateşkes Teklifini Reddetmedi
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Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un geçici ateşkes ve esir takasını içeren önerisini reddetmediklerini açıkladı. El-Hayya, savaşın sona ermesi için iyileştirmeler talep ettiklerini belirtti.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisini reddetmediğini belirterek, "Savaşın sona ermesini sağlamak için bazı açıklamalar ve iyileştirmeler talep ettik" dedi.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçtiğimiz günlerde taraflara sunduğu Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisi hakkında açıklamalarda bulundu. El-Hayya, Witkoff'un önerisini reddetmediklerini belirterek, "Hareket, Witkoff'un önerisini reddetmedi, ancak savaşın sona ermesini sağlamak için bazı açıklamalar ve iyileştirmeler talep ettik" dedi.

Hamas'ın yeni bir müzakere turuna katılmaya hazır olduğunu belirten El-Hayya, arabulucu ülkelerle iletişim halinde olduklarını ifade etti. El-Hayya, Hamas'ın savaşın sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi taleplerini yineledi.

ABD, Hamas'ın ateşkes önerisine verdiği yanıta tepki göstermişti

Hamas, Witkoff'un 60 günlük geçici ateşkesi içeren önerisinden müzakerelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılacağına ve geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediğini belirtmişti. Hamas, söz konusu öneriye verdiği yanıtta Gazze Şeridi'nde hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceğini, karşılığında ise İsrail'in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağını ifade etmişti. Witkoff, Hamas'ın yanıtına tepki göstermiş, "Hamas'ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. İsrail ise, 29 Mayıs'ta Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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