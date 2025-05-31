Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine yanıt verdiklerini ve anlaşma kapsamında...
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine yanıt verdiklerini ve anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden 10 esirin serbest bırakılacağını açıkladı.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine yanıt verdiklerini ve anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden 10 esirin serbest bırakılacağını açıkladı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika