Hamaney: Trump'ın Nükleer Tehditlerine Cevap Verdi

Güncelleme:
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer sanayisini yok etme sözlerine tepki gösterdi. Hamaney, Trump'ı savaş kışkırtıcılığı ile suçladı ve İran'ın nükleer yeteneklerine sahip olmasının ABD ile bir ilgisinin olmadığını belirtti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da çeşitli spor dallarında şampiyonluk kazanan sporcular ve uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya alan öğrencilerle bir araya geldi. Görüşmede, ABD ile ilişkiler ve nükleer müzakerelere değinen Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı "savaş kışkırtıcısı, zorba ve yalancı" olmakla suçladı. Trump'ın İran'ın nükleer sanayisini ortadan kaldırmaya yönelik sözlerine değinen Hamaney, "ABD Başkanı, İran'ın nükleer tesislerini bombalayıp yok etmekle gurur duyuyor. Bir sakıncası yok, bu şekilde sanmaya devam etsin" dedi.

"Gerçekten gücü varsa, kendi halkını sakinleştirsin"

Hamaney, " İran'ın nükleer imkanlara ve sanayiye sahip olup olmamasının ABD ile ne ilgisi var? Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur. Bu kişi, bölge, İran ve İran milleti hakkında seviyesiz ifadeler kullanarak ve sayısız yalan söyleyerek Siyonistlere moral vermeye, kendisini güçlü göstermeye çalıştı. Eğer gerçekten bir gücü varsa, gitsin ve kendi eyaletlerinde aleyhine slogan atan milyonlarca insanı sakinleştirsin" diye konuştu.

"Gazze'deki cinayetlerin başlıca ortağı ABD'dir"

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e verdiği desteği eleştiren Hamaney, "ABD Başkanı, işgal altındaki Filistin'e giderek bir dizi boş ve seviyesiz söz söyleyip maskaralık yaparak umutsuzluğa kapılmış Siyonistlere moral vermeye çalıştı. Gazze savaşında ABD, Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin tartışmasız biçimde başlıca ortağıdır. Zaten ABD Başkanı'nın kendisi de 'Gazze'de İsrail'le birlikte çalışıyorduk' diyerek bunu itiraf etti" ifadelerini kullandı.

"Siyonistler, füzelerimizin gücünü 12 günlük savaşta gördü"

İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşa ilişkin konuşan Hamaney, İran'ın savunma ve füze kapasitesine dikkat çekerek, "Siyonistler, 12 günlük savaşta füzelerimizin etkisini gördü. Bu füzeleri silahlı kuvvetlerimiz ve savunma sanayimiz hazırladı, kullandı ve halen de elinde bulunduruyor. Gerekirse, başka bir zamanda yine kullanacaktır" şeklinde konuştu.

"Zorbalıkla yapılan anlaşma, anlaşma değil dayatmadır"

ABD'nin İran'la müzakere ve anlaşma sürecine dair tutumuna değinen Hamaney, "Trump, anlaşmayı sevdiğini söylüyor. Oysa bir anlaşma zorbalıkla yapılır ve sonucu en baştan belli olursa buna anlaşma değil, dayatma ve tahakküm denir. İran milleti böyle bir dayatmaya asla boyun eğmez. ABD savaş kışkırtıcısıdır. Sadece terör değil, savaş da üretir. Aksi halde bu kadar ABD askeri üssü bölgede ne arıyor? Bu bölge kendi halkına aittir. Buradaki savaş ve ölümler ise ABD'nin varlığının bir sonucudur" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
