Hamaney: Saldırıya Boyun Eğmeyeceğiz

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik saldırısının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı ve kimseye saldırmadıklarını belirtti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz kimseye saldırmadık, hiç kimsenin bize saldırmasını da asla kabul etmiyoruz ve hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hamaney mesajında, "Biz kimseye saldırmadık, hiç kimsenin bize saldırmasını da asla kabul etmiyoruz ve hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz. İşte bu, İran milletinin mantığıdır" ifadelerine yer verdi.

Hamaney'in paylaşımında ayrıca yanmakta olan ABD bayrağı ve alevler içinde yıkılmış olan askeri üsse benzeyen bir yapının fotoğrafı yer aldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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