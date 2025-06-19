Hamaney: Düşmana Karşı Kararlı Durun

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkı İsrail'e karşı kararlı duruş sergilemeye çağırarak, düşmanın korku hissetmemesi gerektiğini vurguladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, halka İsrail'e karşı kararlı duruşun devam ettirilmesi çağrısında bulunarak, "Eğer düşman sizin korktuğunuzu hissederse, peşinizi bırakmaz. Bugüne kadar sergilediğiniz tavrı aynı kararlılık ve güçle sürdürün" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halka seslenerek, düşmana karşı kararlı duruşun devam ettirilmesi çağrısında bulundu. Hamaney, paylaşımında, "Aziz milletimize şunu açıkça söylemek istiyorum. Eğer düşman sizin korktuğunuzu hissederse, peşinizi bırakmaz. Bugüne kadar sergilediğiniz tavrı aynı kararlılık ve güçle sürdürün" dedi.

Kur'an-ı Kerim'in Al-i İmran Suresi'nin 126'ncı ayetinde yer alan, "Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır" ifadesine atıfta bulunan Hamaney, "Yüce Allah, hiç şüphesiz, İran milletine, hakka ve doğru tarafta olana zafer nasip edecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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