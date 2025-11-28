Hamaney'den ABD ve İsrail'e Sert Tepki

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın herhangi bir ülke aracılığıyla ABD'ye mesaj ilettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, "Elbette bazı söylentiler yayıyorlar, ancak İran'ın falanca devlet aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği iddiası tamamen yalan. ABD, İsrail'i desteklemek uğruna kendi müttefiklerine dahi ihanet ediyor. Petrol ve yer altı kaynakları için dünyanın her yerinde savaş çıkarmaya hazırlar ve müdahalelerini Latin Amerika'ya kadar genişlettiler. ABD hükümeti, İran ile iletişim ve iş birliğine layık değildir" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Milis Gücü (Besic) Günü kapsamında halka hitap etti. Hamaney, İsrail ile 12 günlük savaş ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Besic'in kuşaklar boyunca güçlü şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Besic büyük bir servet, toplumsal bir hareket ve ulusal gücü artıran bir unsurdur. Genç Besic kuşağı ülke genelinde göreve hazırdır. Bu değerli hareket, nesiller boyunca daha güçlü şekilde elden ele aktarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail hiçbir hedeflerine ulaşamadı"

İsrail ile 12 gün süren savaşa ilişkin değerlendirmede bulunan Hamaney, İran milletinin hem ABD'yi hem de İsrail'i yenilgiye uğrattığını söyleyerek, "Geldiler, saldırdılar ama darbe yiyip hiçbir hedeflerine ulaşamadan geri döndüler. Bu, onlar için gerçek bir başarısızlıktı. Halkı kışkırtıp milleti yönetime karşı savaşa sürüklemek istiyorlardı, ancak tam tersi oldu, sistemle sorunu olanlar bile bu süreçte sistemin yanında durdu ve ülke genelinde bir birlik ortaya çıktı. ABD, en gelişmiş saldırı ve savunma silahlarını kullanmasına rağmen istediği sonucu elde edemeyerek ağır bir yenilgi aldı" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en nefret edilen kişisi Siyonist rejimin başındaki adamdır"

Gazze'de yaşananları "bölge tarihinin en büyük felaketlerinden biri" olarak nitelendiren Hamaney, İsrail'in dünya genelinde büyük ölçüde itibarsızlaştığını belirtti. Hamaney, "Bugün dünyanın en nefret edilen kişisi Siyonist rejimin başındaki adamdır. Bu nefret, onların yanında duran ABD'ye de sirayet etmiştir. ABD'nin girdiği her bölge ya savaşa, ya soykırıma ya da yıkıma sürüklenir. Ukrayna savaşı bunun en açık örneğidir. ABD Başkanı, bu savaşı üç günde bitireceğini söylüyordu ancak neredeyse bir yıl geçmesine rağmen şimdi savaşa sürüklenen ülkeye 28 maddelik bir plan dayatmaya çalışıyor" dedi.

"İran'ın ABD'ye mesaj gönderdiği iddiası tamamen yalan"

Hamaney, İran'ın herhangi bir ülke aracılığıyla ABD'ye mesaj ilettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, "Elbette bazı söylentiler yayıyorlar, ancak İran'ın falanca devlet aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği iddiası tamamen yalandır. ABD, İsrail'i desteklemek uğruna kendi müttefiklerine dahi ihanet ediyor. Petrol ve yer altı kaynakları için dünyanın her yerinde savaş çıkarmaya hazırlar ve müdahalelerini Latin Amerika'ya kadar genişlettiler. Böyle bir devlet, İran İslam Cumhuriyeti'yle iletişim ve iş birliğine layık değil" şeklinde konuştu.

"Düşman sonuç alamayınca farklı araçlara yöneldi"

Hamaney, İran'a karşı yürütülen baskı politikalarının yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, "Düşman, sıcak savaşta sonuç alamayınca bu kez daha sessiz ama hedefi belli iki araca yöneldi. Bunların ilki müzakere ancak bu, uzlaşıya dayalı bir müzakere değil. Dış güçlerin gözünde müzakere, İran'ın güç unsurlarını elinden almak için kullanılan bir yöntem ve eski baskıların yalnızca resmi bir kılıfa sokulmuş hali. Medya organlarında da bu süreci normalleştirmek için çeşitli söylentiler ve yönlendirilmiş analizler yayıyorlar. Oysa İran, ABD'nin müzakereyi bir dayatma aracı olarak gördüğünü defalarca açık şekilde ifade etmiştir. ABD kibirli tavrını sürdürdüğü sürece böyle bir sürecin anlamı yoktur" ifadelerini kullandı. - TAHRAN