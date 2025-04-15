Hamaney'den ABD ile Müzakerelere Dair Açıklamalar

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin, "Müzakereler sonuç verebilir de vermeyebilir de. Bu görüşmelere karşı ne çok iyimseriz ne de çok kötümser" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin ilk kez açıklamada bulundu. Başkent Tahran'da yasama, yürütme ve yargı erklerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelen Hamaney, ülke meseleleri ve ABD müzakereleri arasında bağlantı kurulmaması gerektiğini söyledi. Söz konusu görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın onlarca çalışmasından sadece biri olduğunu ifade eden Hamaney, daha önce varılan nükleer anlaşma sürecine atıfta bulunarak, "Bu süreçte yapılan ve ülkenin tüm meselelerinin müzakerelerin ilerleyişine endekslenmesi şeklinde tezahür eden hata tekrarlanmamalı. Aksi halde ülke şartlanmış hale gelir ve yatırım da dahil olmak üzere her şey, müzakerelerin sonucunun netleşmesini beklemeye başlar" ifadelerini kullandı.

"Kırmızı çizgiler net"

Müzakerelerle ilgili aşırı iyimserlik ya da kötümserlikten kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Hamaney, "İlk adımlarda müzakere kararı doğru şekilde alındı. Bundan sonraki süreçte de dikkatli olunmalı. Kırmızı çizgiler hem bizim hem de karşı taraf için tamamen net" dedi.

Müzakerelerin sonuçlanıp sonuçlanmayacağının belirsizliğini koruduğunu ifade eden Hamaney, "Müzakereler sonuç verebilir de vermeyebilir de. Bu görüşmelere karşı ne çok iyimseriz ne de çok kötümser. Elbette karşı tarafa karşı oldukça şüpheliyiz ama kendi yeteneklerimize güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

İkinci tur müzakereler 19 Nisan'da yapılacak

Müzakerelerin ilk turu, 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda dolaylı olarak gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından her iki taraf da süreci "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirmişti.

19 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan dolaylı müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yapacak ülkeye ilişkin farklı açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin yine Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceğini duyururken, İtalya ise Roma'nın ev sahibi olacağını açıkladı. - TAHRAN