Hamaney: "ABD, İsrail'e desteğini keserse İran ile iş birliği talebi ileride değerlendirilebilir"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Büyükelçiliği'nin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda "ABD, Siyonist rejime verdiği desteği tamamen keser, askeri üslerini bölgeden çeker ve bölge ülkelerinin iç işlerine müdahaleyi sonlandırırsa ABD'nin İran ile iş birliği talebi yakın gelecekte değil fakat ilerleyen dönemlerde değerlendirilebilir" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 Kasım 1979'da başkent Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda binlerce öğrenci ve 12 günlük savaşta hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi. Söz konusu günü "gurur ve zafer günü" ile "ABD'nin hegemonik kimliğinin ifşa olduğu gün" olarak nitelendiren Hamaney, "Büyükelçiliğin işgali, ABD hükümetinin gerçek kimliğini ve İslam Devrimi'nin hakiki özünü ortaya çıkardı" dedi.

"Elçilikte sıradan bilgi toplamanın ötesinde komplo yürütülüyordu"

Büyükelçiliği işgal eden öğrencilerin ilk hedefinin elçilikte birkaç gün kalarak İran halkının tepkisini dünyaya duyurmak olduğunu belirten Hamaney, "Ancak öğrenciler, ele geçirdikleri belgelerle meselenin çok daha derin olduğunu gördü. ABD Büyükelçiliği, devrimi yok etme planlarının yürütüldüğü bir merkezdi. Sıradan bilgi toplamanın ötesine geçerek eski rejim mensuplarını ve bazı askeri unsurları örgütleyip devrime karşı harekete geçirmeyi amaçlıyorlardı. Öğrenciler bu gerçeği fark edince elçiliği kontrol altında tutmaya devam ettiler" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin iş birliği talebi yakın gelecekte değil fakat ilerleyen dönemlerde değerlendirilebilir"

Bazı ABD'li yetkililerin İran ile iş birliği yönündeki açıklamalarına da değinen Hamaney, "İran ile iş birliği, ABD'nin Siyonist rejime verdiği destekle bağdaşmaz" ifadelerini kullanarak iki ülke arasındaki anlaşmazlığın temelde yapısal çıkar çatışmasından kaynaklandığını vurguladı.

ABD'nin dünya kamuoyunda giderek daha fazla tepki gören İsrail'e desteğini sürdürdüğüne dikkati çeken Hamaney, "ABD'nin böylesine açık bir destek verirken İran'la iş birliği talep etmesi anlamsız ve kabul edilemez. Ancak ABD, Siyonist rejime verdiği desteği tamamen keser, askeri üslerini bölgeden çeker ve bölge ülkelerinin iç işlerine müdahaleyi sonlandırırsa, ABD'nin İran ile iş birliği talebi yakın gelecekte değil fakat ilerleyen dönemlerde değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

"ABD, İran üzerindeki hakimiyetini kaybettiği için düşmanlığını sürdürüyor"

ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının temel nedeninin, İslam Devrimi ile birlikte Washington'un İran üzerindeki hakimiyetini ve ülkenin kaynaklarını kullanma imkanını kaybetmesi olduğunu söyleyen Hamaney, "ABD, İran'dan kolayca vazgeçmek istemedi. Bu nedenle daha ilk günden itibaren sadece İslam Cumhuriyeti'ne değil, İran halkına yönelik provokasyonlarına başladı" dedi.

"ABD'nin düşmanlığı sözde değil, fiili saldırılarla sürdü"

ABD'nin devrim sonrası 45 yıldır sürdürdüğü hasmane politikaların, İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri ve kurucusu Ruhullah Humeyni'nin "Tüm öfkenizi ABD'ye yöneltin" sözünün doğruluğunu gösterdiğini belirten Hamaney, "ABD'nin düşmanlığı sadece sözde kalmadı. Yaptırım uyguladı, komplo kurdu, İran'ın düşmanlarına destek verdi, Saddam'ı İran'a saldırmaya teşvik ederek her türlü yardımı sağladı, 300 yolcuyla İran sivil uçağını düşürdü, propaganda savaşı yürüttü ve İran milletinin çıkarlarına zarar vermek için doğrudan askeri saldırıda bulundu. Çünkü, ABD'nin emperyalist yapısı, İslam Devrimi'nin bağımsızlıkçı karakteriyle bağdaşmıyor. Bu, taktiksel değil özde ve köklü bir ihtilaftır" ifadelerini kullandı.

"Birçok sorunun çözümü güçlü olmaktan geçiyor"

ABD ile ilişkilere dair "ABD'ye boyun eğmedik ancak bu, sonsuza kadar ilişki kurulmayacağı anlamına mı geliyor?" yönündeki soruları da değerlendiren Hamaney, "ABD'nin hegemonik yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmez. Bugüne kadarki tüm ABD başkanları bunu istiyordu ancak açıkça söylemiyorlardı. Mevcut ABD Başkanı ise bunu dile getirerek gerçek niyeti ortaya koydu. Uzak geleceğe dair kesin bir şey söylemek mümkün değil ancak bugün birçok sorunun çözümü güçlü olmaktan geçiyor" diye konuştu.

ABD Büyükelçiliğinin işgali

ABD ile İran ilişkilerinde dönüm noktası olarak kabul edilen ve tarihe "rehine krizi" olarak geçen ABD Büyükelçiliği baskını, İran'da her yıl "Küresel Emperyalizmle Mücadele Günü" olarak anılıyor. 4 Kasım 1979'da İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri ve kurucusu Ruhullah Humeyni'ye destek veren İranlı üniversite öğrencileri, ABD'nin İran'ın iç işlerine müdahalesini protesto etmek amacıyla Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni işgal etmişti. Baskın sırasında büyükelçilikte bulunan 52 ABD'li diplomat ve çalışan 444 gün boyunca rehin tutulmuştu. Söz konusu olay, Humeyni tarafından "ikinci devrim" olarak tanımlanmış ve İran ve ABD ilişkilerinde bugüne kadar süren derin kriz döneminin başlangıcı olarak kayıtlara geçmişti. - TAHRAN