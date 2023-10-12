KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Halil Falyalı cinayeti davasında mütalaa

İSTANBUL - KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 'tasarlayarak kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6 'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Açıklanan mütalaada, sanıklar Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Metin Süs'ün 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Ayrıca firari 1 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.

Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı, tarafsız olmadığını savunduğu mahkeme heyetinin dosyadan çekilmesini talep etti. Mahkeme, heyetin çekilmesi ve heyetin reddi yönündeki talebin reddine ve açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlanabilmesi için taraflara süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde ve 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradıkları, Demirtaş'ın olay yerinde, Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, maktul Murat Demirtaş'ın, saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı'nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, 4 şüpheli hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve 'suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.