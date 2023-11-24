Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Inovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatçılarımızın...
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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Inovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatçılarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yurt içinde ve yurt dışında açmanın gayreti içinde olduk" dedi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Inovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatçılarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yurt içinde ve yurt dışında açmanın gayreti içinde olduk" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika