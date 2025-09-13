Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat eden Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hamdi kardeşim devlet ve siyasi alanındaki birikimleriyle bize kıymetli katkılar yaptı. Kendisini özel ve hayırla yad edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika