Haberler

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat eden Hamdi Kılıç'a...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat eden Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat eden Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hamdi kardeşim devlet ve siyasi alanındaki birikimleriyle bize kıymetli katkılar yaptı. Kendisini özel ve hayırla yad edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.