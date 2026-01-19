Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi olarak atandı.

Haberler

Güncelleme:
Suriye'deki yeni idari yapılanma kapsamında Abdurrahman Salame, Halep Valiliği görevinden Rakka Valiliğine atanarak, yeni görevine başladı. Halep Valisi Azzam el-Garib, Salame'nin bu atamanın Rakka'nın güvenliği ve istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.

Suriye'deki yeni idari yapılanma kapsamında Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valiliği görevine getirildi. Halep Valisi Azzam el-Garib, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "mücadele ve özgürlük yolundaki dava arkadaşım" olarak nitelediği Salame'nin yeni görevini tebrik etti. Vali el-Garib, Salame'nin Halep'teki görev süresi boyunca hizmetlerin geliştirilmesi ve bölgedeki şartların iyileştirilmesinde büyük emeği olduğunu belirterek, bu atamanın Rakka'nın istikrarı, güvenliği ve vatandaşların huzuru için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Halep Valisi el-Garib, Salame'ye geçmişteki değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Rakka'nın geleceği için yürüteceği bu kritik görevde başarılar diledi.

1971 Halep kırsalı doğumlu olan Abdurrahman Salame, 2011 yılında devrimin patlak vermesiyle birlikte silahlı mücadele saflarına katılan isimler arasında yer alıyor. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
