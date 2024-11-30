Halep'teki Çatışmalar: Suriye Muhalefeti İleri Hedeflerden Bahsetti

Suriye Halep'te, muhalif grupların başlattığı rejime karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. Operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulunan Suriye muhalefetinden General Ahmet Rahal, "Biz düşünüyoruz ki, Esad'in ve Hizbullah'ın Suriye'de hızlı düşmesi o da kesin olarak hızlı bir şekilde YPG'nin düşmesine özellikle Menbiç ve Tel Rıfat ve yakın bölgelerin düşmesinde etkili olur. Bu olaylardan dolayı Suriye Muhalefeti rahat nefes alabilir. Aynı zamanda mülteciler kolay kolay evlerine dönebilir" dedi.

Suriye'nin Halep kentinin batı kırsalında 27 Kasımda Suriyeli Muhalif gruplar ile Esad rejimi arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden, Halep'te devam eden çatışmalarda aralarında çocukların da bulunduğu 27 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beşar Esad rejimiyle çatışan muhalifler ise, Halep kent merkezine girmeye başladı. İki gündür yaşanan çatışmalar nedeniyle 14 binden fazla kişinin yerinden edildiği açıklandı.

Suriye'de Tuğgenerallik yapan Ahmet Rahal, yaşanan olaylara ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Operasyonlarla önümüzdeki günlerde başka bölgelerin de muhalif grupların eline geçebileceğini belirten Rahal, "Suriyeli General Ahmet Rahal, Halep'in batısında ve kurtulan bölgelerde iki gündür devam eden operasyon, Türkiye'nin desteği ile bu operasyonun hedefi insanların ve mültecilerin evlerine dönmesidir. Han Şeyhun ve Moarra An Numan, oradaki bu bölgelere Türkiye'deki 2.5 milyon mülteci buraya dönebilir. Bu operasyonlar çok büyük bir çizgide başarıyla yol kat etti. Bugün ve hedef Halep ve Sarakıp belki önümüzdeki günlerde başka bölgeler de kurtulabilir" dedi.

"Esad rejiminin düşmesi YPG'nin düşmesini de hızlandırır"

Halep'te rejimin çabuk düşmesine şaşırdıklarını belirten Rahal, "Biz gerçekten şok olduk, Suriye rejimi hemen nasıl düştü. Ama biz biliyoruz ki, rejim İran desteği ile ayakta kalıyor ve Halep'in hepsi Hizbullah'ın kontrolü altında, biz umarız ki, bu operasyonlar genişlesin ve Al Zahra bölgesine ilerlesin. Aynı zamanda operasyon Tel Rıfat'a devam etsin istiyoruz. Çünkü orası bir YPG var, o koridoru kurtarmak için. Biz düşünüyoruz ki, Esad'in ve Hizbullah'ın Suriye'de hızlı düşmesi o da kesin olarak hızlı bir şekilde YPG'nin düşmesine özellikle Menbiç ve Tel Rıfat ve yakın bölgelerde etkili olur. Bu olaylardan dolayı Suriye Muhalefeti rahat nefes alabilir. Aynı zamanda mülteciler kolay kolay evlerine dönebilir" diye konuştu.

Halep'te yaşanacak olası göç olayında Türkiye'nin nasıl etkileneceği sorusuna ilişkin Rahal, "Şimdi olay bir değişik gidiyor, eskiden Esad'in saldırılarıyla halk, Suriye'den Türkiye'ye kaçıyor. Ama şimdi ters olacak, Türkiye'den Suriye'ye dönecekler" cevabını verdi. - İSTANBUL