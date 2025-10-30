Halep'in yeniden inşasında Türk firmaların imzası olacak

Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen törenle, Türk ve Suriyeli inşaat firmaları arasında tarihi bir protokole imza atıldı. Acarsan Holding, MRF Group, ve Suriyeli inşaat firmalarından Al-Hassan Holding arasında imzalanan protokolle Halep'in yeniden inşasında Türk firmaları önemli rol oymaya hazırlanıyor.

Suriye'nin yeniden imarına yönelik Türk ve Suriyeli firmalar arasındaki ilk iş birliği anlaşması Halep kentinde imzalandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası'nın, Suriye iş dünyası ve bürokrasisiyle sağladığı temaslar ve kurduğu ilişkiler sonrası önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Acarsan Holding ve MRF Group ile Suriye'nin en büyük müteahhitlik firmalarından Al-Hassan Holding arasında bir iyi niyet iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam El Garib, TİM Suriye Masası Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar ve Ferhat Acar, MRF Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maruf Yeşilmen, Al-Hassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Kemal Al-Hassan ile çok sayıda Türk ve Suriyeli iş insanı katıldı.

"Halep enkazın altından kalkabilecek güce sahiptir"

Tören öncesi yapılan konuşmalarda Halep Valisi Azzam El Garib, Halep'in geçmişte büyük başarılara imza attığını hatırlatarak Halep şehrinin yıkımın altından tekrar kalkabilecek bir güce sahip olduğunu ifade etti. Halep Valisi Azzam El Garib yaptığı konuşmada, "bugün gerçekleştirilen bu toplantı Halep'in yeniden iyileştirilmesi ve inşasına yönelik önemli bir adımdır. İmzalanacak olan bu mutabakat metni sadece ekonomik anlamda değil önemli bir iş birliğinin büyük bir adımı olacaktır. Halep ve Türkiye tek bedende bir can gibidir. Her zaman ticarette, kültürde, muhabbette ve sevgide birleşmiştir. Zorluklarla karşılaştığımızda daima Türkiye yanımızdaydı. Her zaman yanımızda durdu ve bize yardım elini uzattı. Her zaman hüznü de mutluluğu da bizimle paylaştı. Biz bunu unutamayız. Bugün imzalanan mutabakat metni sadece yatırım amaçlı bir metin değildir, aynı zamanda geleceğin inşası için bir anlaşmadır. Ortak bir gelecekte buluşmak üzere protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Gaziantep'in başarı hikayesini Halep'e taşımasını arzu ediyoruz"

Suriye'nin yeniden kalkınmasında Halep'in ayrı ve öncelikli bir yeri olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz de törende yaptığı konuşmasında "Halep Suriye'nin hem ekonomik hem ticari hem de sanayi alanlarında motoru konumunda bir şehirdir. Türkiye ile çok güçlü tarihi ve ticari bağları olan bir şehirdir. Gaziantep Türkiye'nin sanayi, ticaret ve ihracatta ki en önemli kentlerinden birisidir. Gaziantep'in başarı hikayesini Halep'e taşımasını arzu ediyoruz. Bugün Gaziantep'ten başarılı iş adamlarımız ve köklü geçmişe sahip, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcilerimiz buradalar. Acarsan Holding, MRF Group ve Al-Hassan Holding'in atacakları imzaların ile bundan sonra yapılacak anlaşmaların da başlangıcı olmasını diliyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep ve yurt dışındaki inşaat yatırım teşviklerimizi Halep'te kullanmayı planlıyoruz"

Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Acar da törende yaptığı konuşmada "Bugün önemli bir iş birliği adımını atıyoruz. Acarsan Holding ve MRF Group olarak Suriyeli Al-Hassan Holding ile bir iyi niyet anlaşması imzalıyoruz. Umuyoruz ki bu anlaşma kardeş şehirler olan Gaziantep ve Halep arasında önemli bir köprü oluşturacak. Amacımız Halep'in yeniden inşasını tam olarak gerçekleştirmek. Bu süreçte Gaziantep ve yurt dışındaki inşaat yatırım teşviklerimizi Halep'te kullanmayı planlıyoruz. Bu metin sadece bir başlangıç ve işbirliği isteğimizin önemli bir göstergesidir. Detaylar ve somut projelerle ilgili bilgilendirmeleri daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Acarsan Holding ve MRF Group adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Suriye içinde ve dışında kalkınma için köprüler oluşturmaya özen gösteriyoruz"

Al-Hassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Kemal Al-Hassan yaptığı konuşmada "bugün iki büyük Türk şirketi olan Acarsan Holding ve MRF Group ile stratejik bir mutabakat zaptı imzaladığımız bu önemli etkinlikte, Al-Hassan Holding Grubu'nu temsil etmekten onur duyuyorum. Bu adım, sadece kağıt üzerinde bir anlaşma değil; sorumlu yatırım ve sürdürülebilir kalkınma vizyonları kesişen üç lider grubun uzmanlığını bir araya getiren gerçek bir ortaklığın başlangıcıdır. Halep'e yatırım yapmak yalnızca ekonomik bir proje değil; büyük acılar çekmiş bu şehre sadakat mesajıdır Al-Hassan Holding olarak Suriye, Türkiye ve Arap uzmanlığı entegrasyonunun, sermayeyi, uzmanlığı, bilgiyi ve iradeyi birbirine bağlayan yeni bir sınır ötesi ortaklık modeli oluşturabileceğine inanıyoruz. Birlikte daha iyi bir yarın inşa edeceğiz" diye konuştu.

İmzalar Halep'in yeniden imarı için atıldı

Yapılan konuşmaların ardından Suriye için büyük önem taşıyan yeniden imar ve yapılanmanın yolunu açacak olan protokole Acarsan Holding adına Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar, MRF Group adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maruf Yeşilmen, Al-Hassan Holding adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Kemal Al-Hassan imza attı. - GAZİANTEP