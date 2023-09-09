Hakkari Yüksekova ilçesinde polis kontrol noktası taşındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan polis kontrol noktası, Suüstü köyünün girişindeki köprünün yanına taşındı. Hendek olayları döneminde ilçede kurulan 5 noktadan biri olan polis noktası, 20 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyü yakınlarına taşındı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin girişinde bulunan polis kontrol noktası, Suüstü köyünün girişindeki köprünün yanına taşındı.
Hendek olayları döneminde ilçenin İpekyolu-Van, İpekyolu-Esendere, Yüksekova-Yenimahalle, Yüksekova-Şemdinli ve Kuru köyü yoluna güvenlik nedeniyle 5 nokta kurulmuştu. İlçenin İpekyolu-Van yolu üzerindeki polis noktası, oradan kaldırılarak 20 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyü yakınlarına kuruldu.
Polis noktasının kaldırılmasıyla Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri de bölgede çalışma yaptı. - HAKKARİ