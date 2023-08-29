Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köylerde yaşayan vatandaşların refahı ve mutluluğu için çalışacak

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köylerde yaşayan vatandaşların refahı ve mutluluğu için tüm kurumlarla birlikte çalışacaklarını belirterek, 'Devlet olarak vatandaşımıza nitelikli hizmeti en kısa sürede ulaştırma gayretinde olacağız' dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köylerde yaşayan vatandaşların refahı ve mutluluğu için tüm kurumlarla birlikte çalışacaklarını belirterek, "Devlet olarak vatandaşımıza nitelikli hizmeti en kısa sürede ulaştırma gayretinde olacağız" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Nurettin Fırat ve M. Feyat Zeydan ile birim müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştiren Vali Çelik, il özel idaresinin vizyonu, misyonu, hedefleri, yürütülen projeler, araç ve personel durumu hakkında brifing aldı. İl özel idaresinin çalışmalarının önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Kırsalda, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için tüm kurumlarımızla birlikte çalışacağız. Devlet olarak, vatandaşımıza nitelikli hizmeti en kısa sürede ulaştırma gayretinde olacağız" dedi. - HAKKARİ