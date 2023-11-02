Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette, Çukurca ilçesinin sorunları ve vatandaşların talepleri konuşuldu. Vali Çelik, imkanlar dahilinde elinden geleni yapacağını belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentteki sorunların çözüm noktasına ulaşması için elinden geleni yapacak

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentteki sorunların çözüm noktasına ulaşması için imkanlar dahilinde elinden geleni yapacağını söyledi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve beraberindeki heyet, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Çukurca ilçesinin sorunları ile vatandaşların taleplerinin konuşulduğu ziyarette; Üzümlü Sınır Kapısı'nın ekonomik potansiyeldeki önemi, Hakkari'deki seracılık faaliyetlerinin gelişimi için yapılabilecek çalışmalar ve sulama ile içme suyu sorunlarının çözümleri de görüşüldü.

Vali Çelik, imkanlar dahilinde elinden geleni yapacağını, ortak çalışma ile sorunların çözüm noktasına ulaşacağını söyledi. - HAKKARİ