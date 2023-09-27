Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması için adımlar atıyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, kurum müdürleriyle bir araya gelerek vatandaş memnuniyetini sağlamak ve kamu hizmetlerini en üst seviyede sunmak için stratejiler belirlediklerini söyledi. Vali Çelik, kamu görevlilerinin sorunlara duyarlı olması ve çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kurum müdürleri ile bir araya gelerek sorunun değil çözümün parçası olacaklarını söyledi.

Vali Ali Çelik, il ve ilçe ziyaretlerinin yanı sıra kentteki her sorunu ve sıkıntının üstesinde gelmek için dur durak bilmiyor. Hakkari'de daha etkin ve verimli kamu hizmeti sunmak amacıyla yeni bir adım daha atıldı. Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaş memnuniyetinin sağlanması, kamu hizmetlerinin en üst seviyede sunulması ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının engellenmesi amacıyla stratejiler belirlenerek yol haritası çizildiğini söyledi.

"Hiçbir kamu görevlisi ben bu işe bakmıyorum deme lüksüne sahip değil"

Vatandaşların kamu görevlilerinden beklentisinin şeffaflık, zamanında hizmet ve güler yüz olduğunu belirten Vali Çelik, "Hangi alanda olursa olsun, vatandaşımız devletin kapısına geldiğinde hiçbir kamu görevlisinden 'ben bu işe bakmıyorum' cümlesini duymayacak. Eğer konu sizin alanınız değilse bile ilgili kişiyle iletişim kurmanızı ve vatandaşımızı oraya yönlendirmenizi, rehberlik etmenizi, gerekirse refakat etmenizi bekliyoruz. Eğer vatandaşımızın talebini yerine getirmek mümkün değilse de neden yapamadığımızı güler yüzle, anlayışlı bir dille açıklayacağız. Bu makamlar, görevler bize milletimizin emaneti. Biz bu makamlarda millete hizmet için varız" dedi.

"Ortada çözülmesi gereken bir sorun varsa talimat beklemeyin"

Kamu kurumlarının varoluş sebebinin vatandaşların sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm bulmak olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Bu bir görev ve sorumluluktur. Bundan kaçınmak kolaycılığa sığınmaktır. Eğer bir vatandaşımız sorununu dile getiriyorsa bizler o sorunun çözümü için elimizden geleni yapmalıyız. Ortada bir sorun, problem varsa talimat beklemeyelim. Çözmek için, çözüm yolları oluşturmak için uğraşalım, çözüm üretecek irademiz olsun" ifadelerini kullandı.

"Tüm kamu kurumlarımız çözüme odaklanacak"

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve en üst seviyede sunulması için kurumların güç birliği yapacağını aktaran Vali Çelik, "Tüm kamu kurumlarımızla birlikte hareket ederek sorunların çözümüne odaklanacağız. Sorunun değil çözümün parçası olacağız. Her birimiz, tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları çözmek için gayret göstereceğiz" dedi.

"İşimiz bizim namusumuzdur"

İş ahlakı ve görev bilincinin en önemli değerler olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, "İşimiz bizim namusumuz. Mesai saatlerine riayet etmek, kişisel yeterliliklerimizi geliştirmek, çalışma azmi ve gayreti göstermek sadece işimizi değil, namusumuzu korumaktır. Görevimizi zamanında ve en iyi şekilde yerine getirerek vatandaşlarımızın saygısını kazanabiliriz. Hakkari için, milletimiz için hep birlikte, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En büyük gayemiz, arzumuz budur" diye konuştu.

"Milletimizin bir lirasına bile halel getirmeyeceğiz"

Kamu malının emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmanın kamu görevlilerinin en büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan Vali Çelik, "Milletimizin bir lirasına bile halel getirmemek için azimle çalışmalı, bilinçli ve sorumlu davranmalıyız. Unutulmamalıdır ki aksi davranışlar vicdani ve hukuki sorumluluğu beraberinde getirecektir. Biz, burada, milletimizin devletimize ve kamu görevlilerine olan güvenini muhafaza etmek için varız. Milletimizin devlete olan güvenini sarsacak hiçbir davranışa kesinlikle izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Hakkari Valiliğinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Furkan Berber ile kurum müdürleri katıldı. - HAKKARİ