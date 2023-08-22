Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, jandarma personeliyle bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personeliyle bir araya geldi. Vali Çelik, Hakkarili hemşehrilerin huzur ve güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, jandarma personeli ile bir araya gelerek, "Hakkarili hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği en önemli önceliğimiz" dedi.

Vali Ali Çelik, Hakkari İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personeliyle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'den bölgenin genel güvenlik durumu ve jandarmanın yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi alan Vali Çelik, Sel'e ve jandarmaya başarılar diledi. Vali Çelik, "Hakkarili hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği en önemli önceliğimiz. Halkın güvenliği için çalışmaları özveri ve kararlılıkla sürdürüleceğiz. Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş değirmesin" dedi.

Tümgeneral Sel ise ziyaretinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür etti. - HAKKARİ