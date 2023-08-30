Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yüksekova Kaymakamlığını ziyaret eden Çelik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'ten ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Çelik, Yüksekova'nın her alanda gelişmesi ve kalkınması için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.