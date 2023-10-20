Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gece yarısı vatandaşların ayağına giderek taleplerini yerinde dinliyor. Vali Çelik, Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların asfalt ve doğalgaz sorunlarını çözmek için çaba göstereceğini belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gece yarısı vatandaşların ayağına giderek taleplerini yerinde dinliyor.

Vali Ali Çelik, Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip incelemelerde bulundu. Karşıyaka Mahallesi 901. Sokakta bulunan vatandaşların asfalt ve doğalgaz konusunda yaşadıkları sorunları ilettikleri Vali Çelik ise asfalt sorununun en kısa zamanda çözülmesi talimatı vererek, doğalgaz için de mevsim şartları izin verirse eldeki programa göre en kısa zaman içerisinde çözülmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Karşıyaka Mahallesi sakinleri, Vali Çelik'e sorunlarının çözümünde göstermiş olduğu ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. Vali Çelik'e; Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nedim Kanat' ta eşlik etti. - HAKKARİ