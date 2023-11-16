Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşların davetini kırmayarak çay içti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kahvede çay içen vatandaşların davetini kırmayarak beraber çay içti.

Hakkari'ye geldiği günden beri merkez, ilçe, belde, köy, mezra, üs bölgeleri ziyaretlerini sürdüren Vali Ali Çelik, yapılacak hizmetleri yerinde denetleyerek fırsat buldukça da vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinliyor. Bulak Mahallesi Mukaddes Akar Sokağı'nda yapılacak olan yeni yolda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, yıllardır açılmayan yolunun biran önce açılması için bölgede incelemelerde bulundu. İmar planını inceleyen Vali Çelik, arsa sahiplerinin rızası alınarak yolun açılması için talimat verdi. Vali Çelik, "Yıllardır bu sokak yolu açılmıyor. Burada sizler yaşıyorsunuz. Yol açılıyorsa Hakkari'ye yakışık bir yol olsun. Arsa sahiplerinin rızasını alarak buraya güzel bir yol açalım ki vatandaşların duasını alalım" dedi.

"Vali Çelik kürsüde vatandaşlarla çay içti"

Sokakta incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik ve beraberindekileri kahvede oturan vatandaşlar çay içmeye davet etti. Vali Çelik, vatandaşların daveti üzerine etrafında toplanan vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet eden Vali Çelik, vatandaşların taleplerini de dinledi. Vali ile aynı masada çay içmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar "Valimiz halk valisi, sürekli halkla iç içe. Davetimizi kırmayarak bizimle birlikte aynı kürsülerde oturarak çay içip bizimle sohbet etti. Yanımızda oturan birçok kişi vali ile birlikte çay içip sohbet etmenin mutluluğunu yaşadı" şeklinde konuştular. - HAKKARİ