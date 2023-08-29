Hakkari Valisi Ali Çelik, Muhtarların Taleplerini Dinledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kendisini ziyaret eden muhtarların talep ve sıkıntılarını dinledi. Köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Çelik, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kendisini ziyaret eden muhtarların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari'de köy ve mahalle muhtarları, kararnameyle Hakkari Valiliği görevine atanan Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Hakkari merkezine bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinleyerek not alan Vali Çelik, sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için devletin imkanları dahilinde gerekli adımların atılacağını söyledi.

Köy ve mahalleleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmeyi ve vatandaşları da dinlemeyi planladığını belirten Vali Çelik, Hakkari'nin kalkınması ve vatandaşların yaşam refahının artırılması için yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışacaklarını aktardı.

Vali Çelik'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan muhtarlar ise köy ve mahallelerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını anlatarak yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ