Hakkari Valisi Ali Çelik, Mahalle Ziyaretleriyle Gecesini Noktaladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gün boyu devam eden yoğun programının ardından yaptığı mahalle ziyaretleriyle geceyi noktaladı.

Günün ilk saatlerinde mesaisine; resmi görev, makam kabulleri, programlar ve ziyaretlerini gece yarısına kadar devam ettiren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gecenin bir yarısında mahallelere giderek mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Vali Çelik'e yeni görevinden dolayı tebrik eden vatandaşlar büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

"Her gün daha fazla kişiyle tanışıp kucaklaşmak ne büyük mutluluk"

Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki heyet ile birlikte Merzan Mahallesini ziyaret etti. Burada doğalgaz hattının gidebileceği semtleri yerinde inceleyen Vali Çelik, başta doğalgaz ve ulaşım olmak üzere vatandaşların sorunlarına çare aradı. Merzan Mahallesi sakinlerinin bulundukları semtlere doğalgazın ulaşmadığını dile getirmeleri üzerine Vali Çelik, doğalgaz hattının gelebileceği noktaları yerinde inceleyerek doğalgaz müdürü Bilal Çiçek ile birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Hakkari içme suyu sorununun bir an önce çözülmesi ve belediye servis noktalarının her noktaya gidebilmesi yönünde talepleri de dinleyen Vali Çelik, "Bizler sizlerin sorunlarını gidermek için buradayız. Çocuklarımız güzel yarınlarda yaşayabilsin diye çalışacağız" dedi.

İş ve işlemlerin hızlanması yönünde yetkili birimlere talimat veren Vali Çelik, Fırat Caddesindeki asfalt yol çalışmasını yerinde inceledi. Bura yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip, doğalgaz müdürü Bilal Çiçek ile doğalgaz sıkıntısının giderilmesi noktasında yapılabilecek çalışmaları istişare eden Vali Çelik, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Gecenin bir yarısında mahallelerine gelenin Vali Ali Çelik'in olduğunu öğrenen vatandaşlar heyecanlarını gizleyemediklerini ifade eden mahalle sakinleri ise, gece yarısı mahallelerinde Vali görmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. - HAKKARİ