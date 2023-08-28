Hakkari Valisi Ali Çelik, İkiyaka Dağları'ndaki Askerleri Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları'nda yer alan 3 bin 450 rakımda gece gündüz vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti. Vali Çelik, üs bölgelerini gezip askerlerle sohbet etti ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları'nda yer alan 3 bin 450 rakımda gece gündüz vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti.

İlçenin İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımda yer alan Düz Tepe ve Göllerbaşı üs bölgelerinde askerlerin vatan nöbeti devam ediyor. Vali Ali Çelik de üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti. 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerini gezen Vali Çelik, daha sonra mevzilerde nöbet tutan askerle sohbet etti.

Üs bölgelerini gezen Vali Çelik, daha sonra bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Vali Çelik'e üs bölgeleri ziyaretinde Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de eşlik etti. - HAKKARİ