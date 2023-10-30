Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca ilçesini ziyaret etti

Hakkari Valisi Ali Çelik bir takım incelemelerde bulunmak üzere Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Çukurca Üzümlü Sınır Kapısını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve sınır kapısında karşılaşılan sorunlar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Çelik aynı zamanda vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vali Çelik, daha sonra beraberindekiler daha sonra Çukurca Işıklı Sahra Hastanesini ziyaret etti. Büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Çelik, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Vali Çelik, sahra hastanesi ziyaretinden sonra Çukurca 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışına katıldı. - HAKKARİ