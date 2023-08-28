Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, görevinden ayrıldı

Hakkari Vali Yardımcısı ve Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Antalya'nın Kaş Kaymakamı olarak atanmasıyla birlikte kurum çalışanlarına veda etti. Kumbasar'ın ayrılışı, Hakkari'de üzüntüyle karşılandı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, son kararnameyle Antalya'nın Kaş Kaymakamı olarak atanmasının ardından kurum çalışanlarına veda etti.

Hakkari'de görevde olduğu süre içinde sürekli halkla iç içe olan ve kısa sürede halkın sevgisini kazanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'ın ilden ayrılması üzüntü ile karşılandı. Kararnameyle Hakkari Vali Yardımcılığı görevinden Antalya'nın Kaş Kaymakamlığı görevine atanan Tevfik Kumbasar, kurum çalışanlarına veda etti. Hakkari İl Özel İdaresi önünde bir araya geldiği kurum çalışanlarından helallik isteyen Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, 2,5 yıldır Hakkari'de görev yaptığını ifade ederek, bu süre boyunca beraber çalıştığı tüm birim çalışanlarına teşekkür etti. - HAKKARİ