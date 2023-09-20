Hakkari Vali Yardımcısı Kıbrıs Gazisi Halil Çallı'yı Ziyaret Etti

Hakkari Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Kıbrıs Gazisi Halil Çallı'yı ziyaret etti. Karadağ, gazi Çallı'ya Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti.

Hakkari Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Kıbrıs Gazisi Halil Çallı'yı ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Buğra Karadağ beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdür Vekili Salih Kaya ile birlikte 1974 Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Halil Çallı'nın Kıran Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Vali Yardımcısı Karadağ, gazi Çallı'ya Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti. Gazi Halil Çallı, kardeşleri Necip Çallı ve Hamdi Çallı, ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Yardımcısı Karadağ'a teşekkürlerini iletti.

Vali Yardımcısı Karadağ, gazinin torunları ile yakından ilgilendi. - HAKKARİ