Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Sürücüleri Dolandırıcılık Konusunda Uyardı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı kentin değişik noktalarında yol uygulaması yaparak sürücü ve yolcuları dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 450 adet broşür dağıtımı yapıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri dolandırıcılık konusunda uyararak broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı kentin değişik noktalarında yol uygulaması yaparak sürücü ve yolcuları dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirdiler. Emniyet tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "İlimiz genelinde vatandaşlarımız, dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz genelinde bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapılarak, toplam 450 adet broşür dağıtımı yapılmıştır" denildi. - HAKKARİ