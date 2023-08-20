Hakkari Emniyet Müdürü Yılmaz halkla kaynaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanan İdris Yılmaz, halkla kaynaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanan İdris Yılmaz, halkla kaynaşıyor.

Hakkari'deki görevine başlayan İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, hafta sonunu halkla beraber geçirdi. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Üzümcü Jandarma Karakolu ve Şine mevkiinde görev yapan kahraman jandarma personelini ziyaret eden Müdür Yılmaz daha sonra Hakkari'nin Durankaya mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, sıkıntılarını dinledi.

Kent merkezindeki ziyaretleri esnasında kendilerini selamlayan çocuklarla da bir araya gelen Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - HAKKARİ