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Hakkari'de Silah ve Mühimmat Operasyonu

Hakkari'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda birçok farklı türde silah ve mühimmat bulundu.