Hakkari'de Silah ve Mühimmat Operasyonu
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Politika Haberleri
Hakkari'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda birçok farklı türde silah ve mühimmat bulundu.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 5 roketatar sevk fişeği, RPG-7 optik nişangah, keskin nişancı dürbünü, sabit telsiz, 5 el telsizi, 400 metre kablo ve tüp ele geçirildi.
Kaynak: AA / Politika