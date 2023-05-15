Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz

Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz

Politika Haberleri

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, il ve ilçelerdeki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, il ve ilçelerdeki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenler yerine oy kullanıldığı, sandık sayım döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içerisinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve itirazlar yapılmaya devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili AK Parti Hakkari Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title