Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, il ve ilçelerdeki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenler yerine oy kullanıldığı, sandık sayım döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içerisinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve itirazlar yapılmaya devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023