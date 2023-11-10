Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 4-11 Kasım'da terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 biksi makineli tüfek, bu silaha ait 433 mühimmat ve 2 yedek namlu, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 58 mühimmat, RPG-7 roketatar, havan, 30 savunma tipi el bombası, 14,5 milimetrelik 132 doçka uçaksavar mühimmatı, 62 uçaksavar mühimmatı, 12 roketatar sevk fişeği, 100'lük mayon, boş mayon kutusu, hilti ucu, üçlü pil bloğu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.