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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra çeşitli malzemeler de bulundu.