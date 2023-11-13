Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra çeşitli malzemeler de bulundu.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, doçka uçaksavar, 550 doçka uçaksavar mühimmatı, savunma tipi el bombası, 112 battaniye, 5 akü, 7 piknik tüpü, 4 mutfak tüpü, 50 çift ayakkabı, 7 jelikan mazot, 8 hilti ucu, fırın, mutfak ocağı, 6 güç kaynağı, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, mutfak malzemeleri, örgütsel doküman, elektrik malzemesi ve kadın hijyen malzemesi ele geçirildi.