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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda birçok tehlikeli malzeme bulunurken, terör örgütüne ait yaşam ve giyim malzemeleri de ele geçirildi.