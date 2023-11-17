Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar silahı ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 1 adet uçaksavar silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlendiği operasyonda 1 adet uçaksavar silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet 14,5 mm uçaksavar silahı, bin 640 adet 14,5 mm fişek, bin 420 adet 12,5 mm fişek, 1 adet 3 kilogram bidon içerisinde EYP düzeneği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ