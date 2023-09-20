Hakkari'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hakkari'de polis ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun terörle mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 19 Eylül 2023 günü Hakkari il merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam etmektedir. Hakkari İI Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - HAKKARİ