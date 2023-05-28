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Hakkari'de oy verme işlemi başladı

Hakkari'de oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Hakkari'de Cumhurbaşkanı seçimi için vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. 64 milyon seçmen Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 17.00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemi Hakkari'de de başladı. Hakkari'de 186 bin 155 seçmen, 590 sandıkta oy kullanmayı sürdürüyor. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa mahkum seçmenler için de 2 sandık oluşturuldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Cumhurbaşkanı seçimi için vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

64 milyon seçmen Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 17.00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemi Hakkari'de de başladı. Hakkari'de 186 bin 155 seçmen, 590 sandıkta oy kullanmayı sürdürüyor. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa mahkum seçmenler için de 2 sandık oluşturuldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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