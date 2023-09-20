Hakkari'de Operasyon: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile hırsızlık yapan ve uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı 9 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile hırsızlık yapan ve uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı 9 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "İlçe genelinde meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalaması, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 13-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 15 Eylül 2023 günü hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. 17 Eylül 2023 günü ilçenin Güngör Mahallesinde yapılan operasyonlarda M.A. isimli şahıstan 1 adet kuru sıkı tabanca ve 14 adet tabanca fişeği, F.P, .M.D., C.A., H.Ç. ve İ.Y. isimli şahıslardan 6.79 gram metamfetamin, 2.16 gram esrar maddesi ve 0.30 gram esrar maddesi, 18 Eylül 2023 günü ilçemiz Güngör Mahallesinde yapılan çalışmalarda B.A. isimli şahıstan 0.58 gram metamfetamin ele geçirilmiş olup şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlem uygulandı. 18 Eylül 2023 günü ilçemiz Yüksekova Güllüce Özel Hareket yerleşkesi içerisinde gerçekleşen 'Açıktan hırsızlık' olayının şüphelisi olarak U.C. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Halkın güvenli ve rahat bir şekilde yaşam sürmesi için uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ