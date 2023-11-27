Hakkari'de Narko-Alan Uygulaması Yapıldı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 143 personelin katılımıyla Narko-Alan uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda birçok kişi ve araç kontrol edildi, cezalar uygulandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 143 personelin katılımıyla "Narko-Alan" uygulaması yapıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 20.00-22.00 saatleri arasında il merkezi genelinde 143 personel tarafından Narko-Alan uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uygulamada; 780 şahıs, 317 araç ve 7 umuma açık mekanın kontrolü sağlanmış olup, 1 yoklama kaçağı yakalanmış, 6 araca toplamda 7 bin 498 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - HAKKARİ