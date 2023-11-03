Hakkari'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2023 Yılı 2. Dönem İl Tahsisat Komisyon Toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda yapılan toplantıda, 13 Mart 2023 tarih ve 2023/6909 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hakkari'ye tahsis edilen 70 milyon 834 bin 877 TL tutarındaki ödenek çerçevesinde Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde tamamı bu yıl bitirilmesi planlanan 73 proje hakkında görüşme sağlandı. 43 yol, 26 içme suyu, 1 tarımsal sulama ve 3 atık su projesi olmak üzere toplam 73 projeden 67 tanesinin tamamlandığı, 5 tanesinin devam ettiği ve 1 tanesinin ise ihale aşamasında olduğu ifade edilen toplantıda, Hakkari İl Özel İdaresi Müdürlüğüne asfalt plenti alınması, asfalt ekibinin kurulması, parke taşı imalatı yapılması ve taş ocağı açılması için yer araştırması yapılması konularında da görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıya vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - HAKKARİ